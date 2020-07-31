公民黨未出閘脫腳 考慮派Plan B參選

十二名泛民、本土和激進派參選人被裁定提名無效，其中有四名參選人被DQ的公民黨預料，同黨參選的譚文豪及林瑞華亦會被取消資格，批評政府破壞「一國兩制」，又指會考慮派出「Plan B」參選。



公民黨召開記者會，黨主席梁家傑預料，同黨參選的譚文豪及林瑞華日後亦會被選舉主任以相同理由取消資格，批評政府破壞「一國兩制」。被取消資格的黨魁楊岳橋表示，公民黨成立至今，一直為港人爭取人權、自由、民主，若然過往的工作成為被取消參選資格的理由，公民黨與有榮焉。至於公民黨會否派出「Plan B」參選，楊岳橋指會再考慮。大律師公會主席戴啟思中午報名出選法律界，相信為郭榮鏗的「Plan B」。



戴啟思出戰法律界



專業議政梁繼昌認為，選舉主任憑主觀作出有關判斷，做法離譜，認為今次裁決對民主派的影響很大，造成很大創傷，又指民主派日後即使可進入議會，亦難以判斷反對或抗議行為，是否被當局接受。



前立場記者何桂藍表示，曾表達反對《港區國安法》的人基本都被DQ，相信當局一早已有「提名無效名單」，名單人士無論如何都無法「入閘」。她會與團隊商議，再決定下一步行動。前香港眾志秘書長黃之鋒表示，對被取消資格不感意外，正與律師隊研究選舉主任的理由，會在稍後公佈。



中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，被取消資格的民主派光譜很闊，大規模裁定提名無效屬於意料之中，但當局將「紅線」劃到公民黨以及梁繼昌，則出於他的意料，認為現在的「紅線」比過往收緊不少。他預料最終只有少數民主派能夠入閘。



