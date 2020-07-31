單日增149確診 三院病人染疫恐散播

第三波疫情爆不停，昨天本港增添一百四十九宗確診個案，又創單日新高，當中六十一宗源頭不明，另有七十三宗初步確診。北區、伊利沙伯及明愛三間醫院共有四名病人初步確診，令十四名病格病人及一名員工被列為密切接觸者。另外，上水屠房再增兩人確診。



14病人須隔離檢疫



本港連續第九日確診病例過百宗。醫管局總行政經理何婉霞公佈，北區醫院一名七旬女病人因全身乏力，前日凌晨入院並在內科病房留醫，經檢查後發現她貧血、肺花及味覺轉變，前晚被轉入監察病房。病人昨早初步確診，同病格六名病人被列為密切接觸者。



伊院方面，一名六十四歲男病人本月二十八日因心臟問題入住內科病房，其白血球偏低，被轉至監察病房。他前晚初步確診，同病格八名病人須檢疫，當中一人已出院。同院另有一名七十一歲女病人因心臟問題入院，其後因胸口不適獲轉至隔離病房。



明愛醫院一名四歲男童前日因發燒、嘔吐入院，留醫監察病房，當晚初步確診，其後轉送瑪嘉烈醫院。男童曾在病房嘔吐一次，一名病人服務助理協助時無身穿合適保護裝備，須送檢疫。由於監察病房病牀的距離較闊，故同病格另外兩名兒科病人及兩名家屬則毋須送檢疫。何婉霞又指，瑪嘉烈醫院四名支援職系員工確診後，院方已安排逾百名病人及職員作檢測，未再有人受感染，反映患者並非經病人護理感染。



上水屠房多兩人確診



此外，上水屠房再多兩人確診，累計有七人確診及三人初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，或涉環境污染，指患者之間沒有緊密接觸。就政府未有如去年非洲豬瘟期間關閉屠房，食衞局副局長徐德義指豬瘟是因豬隻之間有感染，故要關閉屠房銷毀豬隻，與今次情況有別，強調屠房日日清政策已有一定保障。



安老院舍方面，屯門康和護老中心，以及李鄭屋順寧道敬福護理院，分別多一人染疫。另有一名於西營盤高街明愛恩翠苑工作的照顧員，經政府大型檢測發現初步確診。



另外，赤鱲角「麗豪航天城酒店」地盤有三名工人及一名家屬染疫，有關地盤關閉。紅磡街市再有一名清潔工初步確診，該街市早前有三名檔販及清潔工染疫。



伊利沙伯醫院昨晚公佈，一名八十歲男病人感染新冠肺炎不治，本港至今累積二十五宗死亡個案。