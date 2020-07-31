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美股中段跌322點

2020-07-31 列印
　　美國周四股市下挫，杜指中段報二六二一三點，跌三百二十二點；納指則報一○五四○點，跌一點。滙控美國預託證券價格見三十四點九八港元，跌零點六七港元；騰訊則見五百三十二點五九港元，跌二點四一港元。紐約期金報每盎司一千九百六十二點五美元，跌十四點二美元；紐約期油則報每桶三十九點八六美元，跌一點四一美元。

　　美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率初值大幅收縮百分之三十二點九，創出自一九四七年設立紀錄以來最大跌幅。至於今年首季，美國GDP則下跌百分之五。此外，美國第二季消費者支出初值減少百分之三十四點六，亦是歷來最大跌幅。

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