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公僕留家工作延長至下月九日

2020-07-31 列印
　　疫情嚴重，政府決定延長公務員特別上班安排一星期至下月九日，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他公務員繼續留在家中工作。政府發言人再次強烈呼籲，私營機構僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。港府亦規定，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

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