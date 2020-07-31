公僕留家工作延長至下月九日

梵高名作《樹根》，是梵高於一八九○年死前所繪畫的。長久以來，其繪畫地點一直成疑。不過近日一張百多年歷史的明信片，有望可以解開答案。 據了解，該明信片內的地點是巴黎東北約二十七公里的小鎮瓦茲河畔歐韋。這百年明信片內的景物正正是一個推住單車向前走的人，在徐徐前行。而明信片拍攝到路旁的道路上的樹木分布和當時樹根生長情況。經對比後，相信就是梵高所畫的樹根，而該地點距離梵高中槍死亡的旅館只有一百五十米。 有媒體引述據荷蘭梵谷博物館（Van Gogh Museum）的專家亦表示，梵谷經常經過這個地點，因為他要「前往他生前最後一星期描繪的奧維城堡（Chateau d'Auver...

2020-07-31