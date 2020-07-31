  • 2020年7月31日 星期五
  • 27º
  • 88%
熱門： 新冠肺炎鍾翰林堂食鍾南山國安法

日報新聞 > 港聞

假冒衞署電話騙案　警接獲九市民查詢

2020-07-31 列印
　　近日有市民接到假冒衞生署的來電，指有訛稱為衞生署職員，聲稱市民已確診或須安排檢疫，要求市民提供個人及銀行帳戶資料。警方回覆本報查詢時指自七月二十八日開始，共接獲九位市民查詢，全部市民均無損失。

　　警方呼籲市民切勿向陌生人透露個人資料、銀行戶口資料、網上銀行帳戶及密碼等，如有懷疑，應致電防騙易熱線一八二二二查詢。

　　衞生署衞生防護中心亦在社交媒體發文，呼籲市民提防電話騙案，強調衞生署並不會要求巿民提供銀行帳戶等個人資料。並呼籲大家勿信假來電，最緊要求證，並提醒身邊親友提防受騙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd