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戲院商會籲業主取消底租

2020-07-31 列印
　　疫情下，戲院受重創，票房收入比往年同期跌近九成。香港戲院商會發公開信，戲院未能正常運作，處於零收入狀態，無法交租金及營運，懇請各業主於戲院最困難時期取消底租，改為實行按租戶營業額收取提成租金，希望業主不要扼殺業界。

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