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內地單日增105新症

2020-07-31 列印
　　內地疫情反覆，新增確診病例連續兩日破百，感染數字連續六天上升，國家衞健委昨指內地新增一百零五宗確診病例，分別三宗境外輸入、一百零二宗本土感染，其中，北京亦多一宗本土病例，患者與大連的病例有關聯。北京近日累計有三宗與大連相關的確診病例。

　　國家疾控中心流行病學首席專家吳尊友接受內地媒訪問時表示，大連疫情可能來自境外的海產輸入。他稱大連、北京兩地疫情有相似性，都與海產品加工或銷售有關，而這些場所比較潮濕、溫度比較低，適合病毒存活。只要有污染，局部區域的病毒就可能愈積愈多，產生傳播的風險。

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