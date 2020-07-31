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劉康抵英尋求政治庇護

2020-07-31 列印
劉康抵英尋求政治庇護
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　　學生動源前召集人鍾翰林日前被警方國家安全處人員，以煽動他人分裂國家罪拘捕。「香港效益主義黨」主席、十八歲公開大學學生劉康表示，已於六月底抵英國尋求政治庇護，現時正等候審批。他指中學時曾高舉「香港獨立」標語示威，其後再出版主張香港獨立書籍《輕論時政》，預計在《國安法》下或會被迫害，決心離開香港。他預計流亡生活或以數十年計。

　　另外，警方仍在扣查四名涉嫌觸犯港區國安法的被捕學生，包括鍾翰林，案件仍在調查，暫時未有人被落案起訴。

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