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六月零售銷貨大跌24.8%

2020-07-31 列印
　　本港六月零售業總銷貨價值臨時估計為二百六十五億元，按年下跌百分之二十四點八，連跌十七個月，但跌幅較五月收窄八點一個百分點。今年上半年則累跌百分之三十三點三。

　　政府統計處數字顯示，藥物及化妝品銷貨價值跌幅最大，按年跌百分之五十七點四；其次為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌百分之五十六點五。

　　政府發言人表示，零售銷售在六月繼續大跌，但由於疫情在月內減退，跌幅緩和。發言人指旅遊業維持停頓，加上疫情個案在七月急升，打擊本地消費，零售業經營環境再度變得嚴峻；政府會密切留意。

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