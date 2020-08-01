﻿疫情嚴峻 防群聚感染 特首引《緊急法》 立會選舉延一年

本港破天荒押後立法會選舉。特首林鄭月娥指疫情嚴峻，宣佈引用《緊急法》，將立法會選舉延後一年至明年九月五日才舉行，她強調這是過去七個月來最艱難的決定，但獲中央支持。就立法會出現真空期的問題，她已提請全國人大常委會作決定，但她個人意見認為，由原任立法會議員履行職責是最務實方法。港澳辦及中聯辦均發聲明指，理解及支持相關做法。



林鄭表示，香港疫情嚴峻，故引用《緊急法》，押後原定九月六日舉行的立法會換屆選舉一年，至明年九月五日舉行，該決定今晨零時生效，形容這是疫情七個月以來最艱難的決定。她又引述選管會主席馮驊指，如選舉如期舉行，投票、點票人群聚集，會帶來幾何級數的公共衛生風險。她認為，有關決定引用《立法會條例》及《預防及控制疾病條例》均不合適，而《緊急法》合乎憲法，亦能讓政府迅速有效立法，應對緊急情況，因此是唯一可行的方法。



林鄭多次強調，有關決定並非政治考慮，只顧及公眾安全及選舉公平。她又指，英國亦將今年五月的地區選舉押後一年，新加坡雖能如常舉行大選，但香港不能相比，因法例不容許海外投票、電視上進行選舉宣傳等。



林鄭：原任議員留守履行職責



對於選舉延後，立法會將出現一年的真空期，林鄭指出，鑒於《基本法》規定立法會議員的任期為四年，她已就有關問題呈交緊急報告予中央，全國人大常委會將作出決定，中央同時亦對延期的決定表示支持。據悉，人大常委會將於八月八日至十一日開會，屆時或處理有關問題。



但她認為，由原任立法會議員留守一年履行職責，是最務實的方法，但強調只是個人意見。至於日前被DQ的四位現任議員屆時能否重返議會，林鄭強調，政府會根據法律基礎辦事，不會隨意而為；律政司長鄭若驊則補充，選舉主任只根據參選時的狀況判斷選舉資格，而被DQ人士亦可參加來年選舉，今年的選舉事宜今日起不再有效。



港澳辦表示，決定體現了港府對香港市民的生命安全和身體健康高度負責的態度，十分必要，合理合法，亦保障立法會選舉的安全和公正公平的重要舉措。中央已決定派遣內地檢測人員赴港，協助開展大規模核酸檢測篩查，加快建設臨時隔離及治療中心。中聯辦則指，決定符合《憲法》及《基本法》，強調沒有安全的選舉環境，就談不上選舉的公平公正。