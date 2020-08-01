港增121病例半數源頭不明 直銷公司爆疫六確診五初步

本港新冠肺炎確診個案連續第十天破百，過去十天染疫人數佔疫情發生以來總數的近四成。旺角一間直銷公司爆發辦公室疫情，已有六人確診及五人初步確診，公司地庫可容納百多人作直銷及培訓等活動，恐成另一個爆疫大群組。另外，本港再多兩名患者病逝。



昨天增多一百二十一人染疫，當中一百一十八宗屬本地感染，其中五十六宗源頭不明，另有九十多宗初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，情況「好唔理想」，加上一半個案沒有源頭，顯示社區有很多隱形患者，單靠當局追蹤和隔離接觸者，作用很有限，希望市民繼續保持社交距離，以阻截病毒傳播。她留意到，近期部份個案源於親友聚會及行山，呼籲市民暫停以上活動。



安老院群組再擴大



個案方面，再有辦公室爆疫。位於亞皆老街怡安閣地下的「Star Global」直銷公司，繼早前兩人確診後，昨日新增四宗確診及五宗初步確診。該公司主要售賣紅酒和化妝品等，地庫可供百多人作直銷和培訓等活動，有二十多名職員於上月二十七日到太子利美大廈接受培訓。張竹君表示，部份職員會一同用膳，公司環境本身亦有風險。而堅城（梁氏）建築有限公司再多一人確診，其辦公室位於觀塘創紀之城三期十一樓，一名曾消潔同層洗手間的清潔工亦確診。



安老院舍群組亦擴大。「屯門康和護老中心」再多三名院友染疫，該群組至少涉三十七名院友及員工。「粉嶺賽馬會白普理華心護康中心」、「西營盤明愛恩翠苑」、「鑽石山的志蓮老人日間護理中心」，以及「明愛賽馬會荔景社會服務中心」的復康工場，亦分別有院友、員工、清潔工及導師初步確診。



同時，伊利沙伯醫院一名七十一歲女病人周三入住內科病房，前日不適獲安排轉往監察病房，其後初步確診，十名同病格病人需要隔離。屯門醫院一名八十一歲男病人確診前曾入住急症室病房，出院後亦曾兩度到急症室求診，院方會再作追蹤。



另外，本港再多兩名患者不治，分別為八十二歲「屯門康和」女院友及九十一歲「慈雲山港泰護老中心」男院友。本港累計二十七名新冠病人病逝。



