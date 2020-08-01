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﻿中央派員到港 協助大規模「驗毒」

2020-08-01 列印
　　香港疫情惡化，內地決定施援手。國務院港澳辦表示，應香港特區政府請求，中央政府決定派遣內地檢測人員前往香港，協助開展大規模核酸檢測篩查，並幫助香港加快建設臨時隔離及治療中心，以盡快控制疫情。

　　港澳辦強調，中央高度關注香港的新一輪新型肺炎疫情，將根據特區抗擊疫情需求，提供一切必要支持和援助，切實保護香港居民生命安全與健康。
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