  • 2020年8月1日 星期六
  • 28º
  • 84%
熱門： 新冠肺炎立法會選舉袁國勇康泰旅行社BNO

日報新聞 > 港聞

﻿滙豐國泰港鐵 均有員工確診

2020-08-01 列印
　　新冠病毒在多個行業蔓延。滙豐銀行指，九龍黃埔花園第四期商場地下的分行及卓越理財中心，一名員工前天確診。該分行即日起暫停服務，直至另行通知。

　　國泰航空指，兩名於航空貨運站二樓，負責出口貨機文件工作的員工前晚確診，兩人同為確診個案的家屬。國泰稱，兩人毋須接觸客戶，最後上班日期分別為上月二十六及二十八日。

　　港鐵九龍灣車廠工場再有一名維修技工確診，患者為早前確診技工的同組同事，上周六（二十五日）不適求醫，前晚（三十日）確診，期間一直留家等候結果。港鐵已安排同組十八名員工，以及四名密切接觸的承辦商員工接受檢測。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd