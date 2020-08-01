任何行業俱有害群之馬 船東會籲勿對船員有成見

早前獲豁免檢疫入境換班的海外船員，被指來港後走入市區，疑輸入病毒引起本港第三波疫情。香港船東會董事總經理陳佩珊昨天指出，任何行業都有害群之馬，對不守規矩的代理公司及船員，她感到失望及憤怒，期望市民不要對船員有成見，因為九成的世界供應鏈，包括日用品及醫療用品都是來自海運，如果船員「手停口停」，全世界都會停頓。



陳說，因應疫情和各地限制，船員換班不能做到無縫銜接，被迫滯留海上，現時有三十萬名船員超期工作，他們由工作八至九個月變為十二至十六個月。估計全球約有二十萬名船員在海上飄流，她知道有工會和船員更擬發起全球罷工。



