﻿內地先遣隊七員抵港﻿﻿ 將協助港實驗室工作﻿

由國家衞健委組建的核酸檢測支援隊，南下協助本港抗疫，其中七名先遣成員昨午抵達本港，將逗留一個月，協助開展實驗室工作。食衞局稱，內地的支援有助擴大本地的檢測量，安老院員工如有需要，可以做多一次檢測，以找出隱形病人，若要全民檢測，則須小心考慮優先次序。醫管局指，有計劃為新入院的病人做檢測，以盡早辨識確診者。



國家衞健委已成立六十人的「內地核酸檢測支援隊」，當中六男一女先遣人員昨午抵港，分別乘坐兩輛七人車，入住九龍維景酒店。隨車運送多箱寫上來自「深圳市人民醫院」的衛生帽等醫療物資，酒店外有警車戒備。政制及內地事務局局長曾國衞、食衞局局長陳肇始、全國政協蘇長榮、工聯會麥美娟、民建聯陳恒鑌等人士到酒店迎接。



助擴大檢測尋隱形病人



深圳衞健委在微信公衆號表示，七人從深圳灣口岸過關來港，與衛生部門、華大基因等檢測機構開會後，將開始協助實驗室工作。當中五人來自廣州，二人來自深圳，深圳衞健委形容「廣東隊」會講粵語，語言上有優勢。按其簽注，他們將留港一個月。



「先遣隊」隊長郭鵬豪表示，先遣隊主要任務是跟香港部門對接，熟悉場地、設備及檢測流程等，為後續大規模檢測打下基礎，又說對戰勝疫情充滿信心。



核酸檢測支援隊隊長余德文說，七名隊員來到港後，會先了解工作計劃和流程，作一些詳細對接工作，稍後負責核酸檢測的工作。他個人將會在數日後才抵港。



食衞局局長陳肇始說，內地支援隊可以擴大檢測量，找出隱形病人，舉例安老院工作人員如有需要，可再多做一次檢測。至於是否推行全民檢測，她稱那些人或者群組做檢測的優次，一定要小心考慮和研究。



醫管局行政總裁高拔陞指出，有計劃為新入院病人尤其內科病房進行檢測，以盡早辨識確診個案。



港府：樣本不會送往內地



另外，港府發言人指，注意到有人在網上故意散播謠言，指政府會將市民的基因資料送往內地。港府澄清絕無此事，強調中央的支援純粹是協助加強病毒檢測能力，所有檢測都只會在香港進行，不會將樣本送往內地。



