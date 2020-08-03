﻿直銷公司疫群增至24人﻿﻿ 確診者曾與同事遊長洲﻿

旺角直銷公司「Star Global」群組疫情大爆發，昨天再多七人確診，累計二十四人中招，而其中一名確診者曾與十多名同事暢遊長洲，恐稍後會有更多人染疫。觀塘創紀之城三期建築公司的疫情惡化，同層其他公司有職員染疫，當局懷疑該處環境受病毒污染。另外，瑪麗醫院一名九十四歲男病人昨午離世；聯合醫院一名初步確診的八十八歲男病人前晚不治，昨晚證實他死於新冠肺炎，全港累計三十五人病亡。



昨天新增一百一十五宗確診個案，當中七十九宗與早前病例相關，另三十六宗源頭不明。



昨增115人染疫



旺角怡安閣地下的直銷公司「Star Global」再多七人染疫，累計增至二十四宗；另一人於上月二十四日曾與十多名直銷公司員工到長洲遊玩，該人士亦確診。



「堅城（梁氏）建築有限公司」爆疫惡化，其辦公室位於觀塘創紀之城三期十一樓，同層至今至少有三、四宗個案，包括兩、三名其他公司的員工，以及一名清潔工。衞生防護中心傳染病處主任張竹君相信，該處有環境污染，相關公司已大清洗並關閉。



其他個案方面，上水文錦渡缸瓦甫地盤再多四人確診，累計八人染疫。「西營盤明愛恩翠苑」、「屯門康和護老中心」，以及「李鄭屋順寧道敬福護理院」分別有照顧員或院友染疫。而「屯門中央廣場富臨酒家」及「旺角雅蘭中心稻香酒家」，分別多一名顧客確診。



醫管局總行政經理何婉霞提及，明愛醫院一名內科醫生早前初步確診，其工作病房不同病格先後有三名病人確診或初步確診。專家檢視過該病房，相信三名病人及該醫生不是院內感染。由於醫生的同住家人早前確診，料與社區感染有關。其餘三位病人在不同病格，無接觸，確診醫生曾為當中一人診症，但從發病日期推算，相信他們並非交叉感染，很大機會從社區感染。



明愛醫生中招 疑社區感染



張竹君補充，當中最新初步確診的八十七歲男病人，住深水埗大埔道兆善護老中心，中心會為該院舍的院友及職員作檢測。



就同一病房有四人確診，何婉霞指局方相當緊張事件，有關病房已停收新症及安排出院，另有三名醫生因曾與確診醫生用膳被列作密切接觸者，與該八旬患者同病格的病人也會列為緊密接觸者。



仁安醫院一名女醫生確診，她病發前三天已沒有上班，其家人早前確診。此外，本港昨日再多一名病人不治，該九十四歲男病人有長期病患。



