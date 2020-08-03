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亞博館掛美自由神像照 葛珮帆促拆下

2020-08-03 列印
　　亞洲博覽館正式用作社區醫療設施，立法會議員葛珮帆指有市民投訴中心的牆壁上掛有美國自由神像相片，要求當局拆下，她亦向醫管局建議將相關相片拆下。她在社交媒體帖文指，她已經向政府及醫管局查詢，回覆指由於亞博原是國際展覽和演唱會場地，相關相片是原本的裝飾。

　　醫管局回覆葛珮帆稱，該處現已成醫療中心，為免工程人員被感染，當局不會要求亞博把相關相片拆下。葛珮帆在文中尾段，更加上「保持冷靜」、「平常心看事物」及「齊心抗疫」的標籤。

　　不少網民在葛的帖文下留言：「正面啲，唔好再添亂，而家係救人呀！」「出少句聲已幫到忙。」「香港人真係少題大做，極之無聊！」

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