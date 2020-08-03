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內地增49染疫 包括30宗新疆本土病例

2020-08-03 列印
　　內地連續兩日確診數量下降至兩位數，國家衞健委公佈，單日新增四十九宗新型肺炎確診個案，無新增死亡病例。三十三宗屬本土感染，其中三十宗來自新疆、三宗在遼寧大連，至於爆發集體感染的大連凱洋海鮮公司，目前已經關閉，除了重要的民生企業正常運作外，大連灣區域其他企業全部暫停營業。

　　十六宗為境外輸入病例，包括四川、山東、湖北、廣東、陝西、上海和福建。新疆維吾爾自治區衞健委表示，截至昨日，新疆目前有逾五百七十宗確診個案，其中烏魯木齊市有五百六十五宗。國家衞健委亦指新疆要做到早發現、早報告、早隔離、早治療這「四早」，遏制疫情蔓延。

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