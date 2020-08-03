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蓬佩奧抨押後立會選舉 新華社：高度負責選擇

2020-08-03 列印
■美國國務卿蓬佩奧稱，港府將立法會選舉押後一年，很可能令港人永遠無法再投票。
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　　在特區政府宣佈押後立法會選舉後，英國、美國、加拿大及德國先後回應反對香港押後選舉。美國國務卿蓬佩奧發表聲明，譴責港府將立法會選舉押後一年，認為是欠缺理據，更指港人很可能永遠無法再投票。

　　蓬佩奧指再次證明北京無意遵守在《中英聯合聲明》和《基本法》下對港人的承諾，促請港府重新考慮有關決定，認為立法會選舉應該盡量在原定日子左右舉行，若未能舉行反映到港人意願的選舉，將令香港愈趨變成一個內地城市。

　　新華社引述多國人士報道，押後選舉有利於遏制疫情蔓延，保護香港市民生命安全是必要且負責的選擇，也與很多國家及地區做法一致，其中巴勒斯坦當局國際關係顧問指，推遲選舉是正確的決定。



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