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逾半受訪在職者疫下情緒困擾

2020-08-03 列印
　　疫情反彈，各行各業均面對挑戰。有組織早前展開有關精神健康的調查，結果發現，近九成受訪者面對中度或以上的壓力，主要壓力來源為個人健康、擔心收入或失業情況與疫情持續。

　　香港青年商會屬下分會半島青年商會社會發展組，早前與香港心理衞生會合作，於網上用問卷訪問約八百名在職人士，結果顯示，百分之五十二受訪者受輕度焦慮情緒困擾。受訪者當中，旅遊業、醫療及設計行業的受訪者面對較大壓力，接近二十分的高壓力水平；而新入職員工的焦慮指數亦較高。

　　商會表示，旅遊業等行業的壓力指數比較下為高，相信與疫情下業界停擺有關。長期承受高壓力容易引致失眠、焦慮，商會鼓勵僱主提供不同措施，如實行彈性上班時間，向新入職員工提供更多心理支援，減輕員工壓力。

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