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五旬漢遭三刀匪斬傷搶手袋

2020-08-03 列印
　　灣仔發生耐人尋味斬人案，一名五十七歲姓黃男子報稱商人，途經謝斐道近舊灣仔警署對開時，三名持刀及戴口罩黑衣人突然暗處撲出，不由分說揮刀斬向黃，事主手無寸鐵及寡不敵眾，手及腳被斬傷，兇徒傷人後逃去。

　　警方事後接報到場，一度在附近兜截可疑人，但未有發現。救護員為傷者急救後送院，治療後情況嚴重。

  傷者表示事件中一個手袋被搶走，但不明遇襲原因。

  案件警方暫列傷人及盜竊，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

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