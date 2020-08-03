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牛父子困引水道　消防三句鐘救回

2020-08-03 列印
■十名消防員合力仍無法將黃牛拉回路面。
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　　黃牛父子被困荃灣引水道，消防花逾三小時為其解困。昨晨九時許，有行山人士路經下花山西竺林禪寺附近引水道時，發現一隻成年公牛及一隻牛仔被困約兩米深引水道內，疑天雨下失足墮下。

　　警方、消防、漁護署及愛護動物協會人員到場，先將牛仔救起，然後再以繩索綁着公牛，再放木板欲救上引水道，但牠不斷掙扎，十名消防員花九牛二虎之力仍無法將牠拉回路面。最後消防開啟附近一道水閘，引領公牛至淺水區再步回路面將牠救起。公牛腳部輕傷，治療後無大礙，父子獲放回大自然。

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