﻿衞生防護中心警告勿鬆懈 增80確診 新症終回落不破百

近半個月日均確診連續破百，昨日新增八十人染疫，宗數回落至兩位數，其中源頭不明個案減至二十四宗，另五十多人初步確診。衞生防護中心指疫情浮動，須觀察多幾天方知道趨勢，呼籲市民不能鬆懈。香港郵政昨晚公佈一名隸屬灣仔派遞局的郵差染疫，他上周六最後一天上班，昨早不適求醫至晚上確診。



八十宗病例全屬本地感染，當中二十四宗源頭不明，比例下降。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，確診數字稍為回落，總數仍然高企，要觀察多天方知道趨勢是否向下。她強調，市民絕不能鬆懈；因為早前疫情稍為放緩，隨即爆發多個群組交叉感染，呼籲公眾繼續忍耐。



灣仔郵差確診 負責三街派遞



香港郵政昨晚公佈一名郵差確診，隸屬於灣仔派遞局，負責大坑道、福群道及利群道的派遞工作。他上周六最後一天上班，昨早不適求醫，至晚上確診。



上水文錦渡缸瓦甫地盤再多一人染疫，累計十五人確診，患者大多來自「香港土力混凝土工程有限公司」。該群組患者大多數居於黃大仙牛池灣。



旺角怡安閣直銷公司「Star Global」再多五人中招，累計三十七人染疫。該公司曾在尖沙咀新文華中心二樓舉辦培訓，張竹君指出，追查該群組有少許複雜，因很多培訓參加者未必互相認識，亦有人一起進餐。



安老院舍方面，「大圍救世軍隆亨長者之家」及「深水埗大埔道兆善護老中心」分別再多有一人確診；「李鄭屋順寧道敬福護理院」多兩人確診以及一人初步確診。



明愛醫院內科病房早前先後有三名病人及一名醫生確診，當局已為約一百六十名醫護及病人檢測，暫時結果均呈陰性。二十五名醫護及三十三名病人列為密切接觸者。



三患者不治 累計38死



昨天有三名患者不治，分別為伊院A6內科病房八十四歲女病人、慈雲山「港泰護老中心」八十三歲男院友，及東院七十五歲女患者，累計三十八人病逝。