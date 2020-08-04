﻿內地支援隊﻿隊長︰ 力爭港每日檢測20萬人﻿

國家衞健委派來香港的「內地核酸檢測支援隊」隊長余德文，在接受《新華社》訪問時指，支援隊的主要任務是協助特區政府開展大規模的人群核酸檢測，力爭每天檢測量至少「十幾、二十萬」，甚至更多。



曾擔任廣東省支援武漢醫療隊總指揮的余德文表示，支援隊會先了解中聯辦、食物及衞生局、衞生署、醫管局等機構對擴大檢測的想法，也須了解華大、凱普和金域這三間內地在港檢測機構的場地、設備和工作流程，以便支援隊開展工作。



余德文指，本港公立機構目前每天只能做合共約一萬個檢測，遠遠不足以應對防疫的需要，而三家內地機構的檢測量，每日約有二、三萬，希望支援隊與他們在短時間大幅度提升檢測能力。身兼華昇診斷中心董事長的醫管局前主席胡定旭昨早現身酒店，與部份身穿華大基因旗下「火眼實驗室」衣服的人員交談。



醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超對本報說，若政府引入更多高流量的半自動或全自動檢測儀器，取代人手輸入資料，精簡檢測過程，加上擴充本地實驗室，以及邀請私人醫院及大學內的科研實驗室合作，提升每日檢測量至十多萬的難度並不高。他強調，提高檢測量只是「抗疫嘅一小環」，現時本港檢測量遇上樽頸位，要盡早解決，否則患者需時更久才能送院，出現滯後現象，「要捕捉黃金時間，搵出確診者，先可以斬斷傳播鏈。」



至於外界擔心內地支援隊會收集市民的核酸，中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌指出，內地人員來港目的為支援，以助理的形式加強實驗室的檢測能力，以及協助興建臨時醫院，認為他們毋須領牌，而政府有責任釋除公眾疑慮。



