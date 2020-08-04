理大新冠疫苗 取得初步成功

理工大學、澳門科技大學與多所內地院校合作研發，以新冠病毒刺突蛋白受體結合區域作為靶點的重組疫苗，早前以老鼠、兔子以及猴子做實驗，發現全部動物注射疫苗後七至十四天內，都有抗體反應，對新冠病毒有免疫力，而副作用亦較少，未來會做人體實驗。該研究近日於科學期刊《自然》上發表。



理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南指出，疫苗雖未進入臨牀試驗階段，但有信心可在競爭中領先，而用於製造相關疫苗的技術成熟，成本亦較低，如研發成功便可作大規模生產，已經與台灣及美國的廠商磋商，會優先預留八百萬劑疫苗予港澳市民使用。



團隊已與創新及科技局以及美國廠房聯絡，待完成人體臨牀實驗後，會盡快推出市面。



另外，英國衛生大臣夏國賢表示，將於未來數月向全英國醫院、療養院和實驗室發放數百萬組能在九十分鐘內檢測出新型冠狀病毒的篩檢工具，有助英國在踏入冬季之際辨別流感和新冠病毒疾病。



