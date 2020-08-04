理大新冠疫苗 取得初步成功

理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南指出，疫苗雖未進入臨牀試驗階段，但有信心可在競爭中領先，而用於製造相關疫苗的技術成熟，成本亦較低，如研發成功便可作大規模生產，已經與台灣及美國的廠商磋商，會優先預留八百萬劑疫苗予港澳市民使用。
團隊已與創新及科技局以及美國廠房聯絡，待完成人體臨牀實驗後，會盡快推出市面。
另外，英國衛生大臣夏國賢表示，將於未來數月向全英國醫院、療養院和實驗室發放數百萬組能在九十分鐘內檢測出新型冠狀病毒的篩檢工具，有助英國在踏入冬季之際辨別流感和新冠病毒疾病。
近半個月日均確診連續破百，昨日新增八十人染疫，宗數回落至兩位數，其中源頭不明個案減至二十四宗，另五十多人初步確診。衞生防護中心指疫情浮動，須觀察多幾天方知道趨勢，呼籲市民不能鬆懈。香港郵政昨晚公佈一名...
2020-08-04
內地對青少年使用手遊有更多的關注。內媒報道指，自本月一日起，內地App store發生了大規模下架事件。 據統計，單在本月一日一晚，App store累計下架了超過三萬款手機App，其中近九成是App store執行新規下架的無版號遊戲，累計二萬七千多款，且數字還在持續上升中。相關數據顯示，單是iOS系統最終受到影響的遊戲可能超過五萬款。報道認為，等於宣告內地iOS遊戲行業的重新洗牌。 事件主因是在上月初，蘋果曾向部份遊戲開發商表示，若APP無法在七月三十一日前，提交「版號」訊息，以繼續在App Store中國區上使用。
2020-08-04
中美關係緊張，美國政府介入收購TikTok談判。據路透社引述消息人士報道，美國總統特朗普已同意給予字節跳動四十五天，將TikTok出售給微軟。而談判過程將由美國外國投資委員會監督，該委員會有權阻止任何...
2020-08-04
大圍半山低密度住宅曉翠山莊，依山而建，私隱度高。是次精選為該屋苑的東南單位，實用面積約1178方呎，原則3房1套房設計，據悉，業主曾斥約500萬豪裝單位，客廳以雪白為主，加上特高樓底，一室甚具空間感。...
2020-08-04
美國新型肺炎病例單日增幅放緩，刺激投資者信心，帶動美股周一上升。杜指早段報26681點，升253點；稍早時高位見26707點，升幅達到278點。標普500指數報3297點，升26點；納指報10898點...
2020-08-04
賓福特在上仗英冠升班附加賽四強次回合重現霸氣，在射手奧尼屈堅斯重拾射門鞋下，主場擊敗史雲斯收復首回合落敗失地，躋身今晚決賽鬥富咸，尚欠最後一關就可歷史性首次升班英超。適逢富咸有首席射手阿歷山大米祖域上陣成疑，賓福特可望在溫布萊球場衝「超」成功，直取主勝。（香港時間周三凌晨2:45直播） 英冠復賽後賓福特於頭七輪全勝，但他們在鎖定附加席位下心態放鬆在最後兩輪敗北，並影響到附加賽四強首回合的表現，作客0:1不敵史雲斯。 進攻雙核及時回勇 幸好這支本季英冠季軍在上仗次回合回復霸氣，射手奧尼屈堅斯打破三場入球荒攻入一球，加上法國年輕翼鋒麥比奧莫亦回勇交出助攻下，主場勝3:1，總比數...
2020-08-04
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
陳凱琳去年情人節為鄭嘉穎誕下長子鄭承悅（Rafael），今年5月火速宣佈已再度懷孕，上月揭盅亦是佗仔。兩夫妻昨日在社交平台報喜，幼子鄭承亮（Yannick）已於上周一出世，目前母子已回家，在嚴峻疫情下...
2020-08-04
一名患嚴重胎盤前置的準媽媽，近日在網上發文求援，指自己待產，一旦產子遇上危險，需要大量輸血，呼籲市民捐血，拯救她和腹中胎兒，也救助其他急需輸血的病人。這名孕婦的遭遇令人動容，她展現偉大的母愛，大家即使面對疫情挑戰，但拯救性命，不能遲疑，是時候伸出援手。 本港爆發第三波疫情，染疫人數大增，死亡人數持續上升。市民避疫，留在家中，少了外出，社會上的捐血意欲大減。紅十字會曾多次作出呼籲，但反應未如理想。據紅十字會統計，近期平均每天只收集到約二百多包血液，比去年同期下跌二成半，現時血庫的存量急跌至極低水平，僅僅足夠三、四日之用，全港的醫院對血的需求都呈現緊張的狀態。 近日血庫存量低企...
2020-08-04
昨日晨課期間，沙田馬場一直有雨，上季居騎師龍虎榜亞軍的莫雷拉，昨晨正式開操，全朝他只策騎兩匹蘇偉賢馬房的「大當家」和「紅龍」出試，課後練者親自到停機坪等候鞍上人落馬，然後兩人在停機坪旁邊密斟一輪。 其後，莫雷拉再踩單車到烽火台，找在場練馬師傾談，他向來工作勤力，相信稍後操馬數量將逐步增加。 馬場浮世繪
2020-08-04