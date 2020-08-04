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港版方艙完成設計 內地專家將全力支援

2020-08-04 列印
　　港府日前透露，將會盡快覓地興建一間全新的臨時醫院，並由中央派員提供協助。根據內地傳媒報道，香港方艙醫院已完成方案設計，設計專家將與醫院管理、病患護理等專家一起開展工作。

　　內地官方人民網指，「內地方艙醫院支援隊」中的兩名建築設計專家，分別是中南建築設計院公司援港的設計專家謝琥，及中信建築設計研究總院公司第七設計院的首席總建築師李黎。該院已組建了涵蓋建築、結構、給排水、電氣、暖通等專業的骨幹設計團隊，為赴港的謝琥提供後方支持。　

　　政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌對本地電視台說，相信當局會選址亞博館二期用地籌建，港府要為下一波出現及早準備設施。

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