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挪威郵輪爆疫至少40例 全球染疫破1800萬宗

2020-08-04 列印
　　全球疫情持續，挪威一艘郵輪羅阿爾阿蒙森號至少有四十名人確診，挪威衞生部門指，該郵輪上周五結束航程返回特羅姆瑟港口，四名船員送院後確診。當局為船上另外一百五十八名船員及職員作病毒檢測，其中三十二人檢測呈陽性，但一百七十八名乘客早已上岸，當局正嘗試聯絡他們。

　　在疫情最嚴重的美國，白宮負責協調疫情的官員表示，疫情已在城市及鄉村地區變得更普遍。全球確診感人數突破一千八百萬人。

　　另外，據新華社報道，為表彰在抗擊新冠肺炎疫情作出傑出貢獻的人物，決定開展「共和國勳章」和「國家榮譽稱號」評選頒授，中國傳染病學專家鍾南山是共和國勳章建議人選，讚揚他「敢醫敢言」。

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