百佳攜手惜食堂「齊捐食」 認捐20元送基層溫飽

因應疫情反彈及失業率飆升，基層人士領取食物援助的需求大增，百佳超級市場再度與惜食堂合作，於今天展開第七屆「全城傳愛 齊捐食」食物籌集活動，由八日四日至三十一日期間一連四周，顧客只需於百佳及旗下品牌全港二百多間門市及百佳網店，認捐四款價值二十元一份的每周指定食材，包括魚及米等，即可支持惜食堂製作飯餐，百佳收集所有捐贈後，會以成本價提供及運送食材予惜食堂。



在疫情下，部份提供食物援助的社福機構被迫暫停服務，而剩餘食物供應及收集過程亦受影響，令更多依賴食物支援的人士陷入困境。有見未來數月疫情對社會的影響將有增無減，第七屆「全城傳愛 齊捐食」食物籌集活動為有需要人士送上溫飽。



為籌集更多食材捐贈，百佳邀請長期合作的供應商夥伴「家樂牌」繼續惜食同行，率先捐出三萬盒鷹粟粉；百佳亦會於收銀處擺放捐款箱，為惜食堂籌集善款，務求讓更多人受惠。過去六屆「全城傳愛 齊捐食」活動，已為惜食堂籌集超過三十多萬件糧油食物，連善款總值近八百萬。







