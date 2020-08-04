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澳門收緊港人入境要求 須持72小時內檢測報告

2020-08-04 列印
澳門收緊港人入境要求 須持72小時內檢測報告
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　　香港新冠疫情反彈，確診個案不斷攀升，澳門政府收緊從香港入境的措施，昨宣佈由今早六時起，收緊從香港入境澳門人士的核酸有效期要求。

  由原本提交七天內的核酸檢測報告，改為七十二小時核酸檢測報告，仍維持十四日隔離醫學觀察。

　　當局表示，往返澳門香港的貨船上所有登岸澳門的船員，採取閉環管理，當登岸澳門後會由專車直接安排到指定酒店休息，需要上船時再由專車送到碼頭，所有人員不會進入社區。

　　另外，因應新疆和遼寧疫情持續，澳門將烏魯木齊和大連列入高風險地區，過去十四天曾到過相關地區人士，進澳時需作十四天隔離。

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