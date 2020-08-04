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美股中段升244點

2020-08-04 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二六六七二點，升二百四十四點；納指則報一○八九五點，升一百五十點。

  滙控美國預託證券價格見三十三點四七港元，升零點○七港元；騰訊則見五百四十點○七港元，升一點○七港元。

  紐約期金報每盎司一千九百八十六點二美元，升零點三美元；紐約期油則報每桶四十一點○二美元，升零點七五美元。
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