張曉明來港研立會真空期方案被DQ議員能否延任成焦點

立法會選舉因應新冠肺炎疫情押後一年，據了解，港辦澳副主任張曉明抵港處理立法會真空期相關事宜，昨在中聯辦接見各界人士，聽取意見。對於四名被裁定提名無效的民主派議員能否延任一年，有與會者不贊同讓他們延任，亦有意見希望從簡。外交部則強調因應疫情推遲選舉，是合情、合理及合法。



行政會議成員、金管局前總裁任志剛、建制派立法會議員包括馬逢國、廖長江、謝偉俊、陳健波等昨先後進入中聯辦。對於選舉主任取消十二名民主派人士的參選人資格，當中包括四名競逐連任的議員包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒，以及專業議政梁繼昌，四人能否延任一年，有消息指有與會者不贊同讓他們延任，亦有意見希望從簡，直接讓所有議員留任。消息指，張曉明主要聽意見，未有表達明確立場。



在北京，外交部發言人汪文斌表示，香港特區因應疫情形勢推遲換屆立法會選舉，港澳辦及中聯辦已發表聲明支持，認為有關決定在世界不乏先例。他又強調，香港立法會選純屬中國內政，任何外國組織及個人都無權干預。



全國人大常委會本月八日在北京開會，預料將處理有關問題。全國人大常委譚耀宗昨表示，如讓該四名議員多做一年存在矛盾，立法會一年真空期要如何處理，未必要透過人大釋法，可讓常委會做決定來解決，有關決定同樣有法律地位。



立法會前主席曾鈺成認為人大常委會作出決定時，不會點名指哪些議員不能延任，但會列出需要符合的條件，若有市民認為延任議員不符合條件，可入稟法院提出覆核，或由本港法院作出裁決。



另外，長洲居民郭卓堅不滿政府把立法會選舉押後一年，以及豁免檢疫安排有漏洞，到高等法院申請兩宗司法覆核，他指特首林鄭月娥引用《緊急法》把立法會選舉押後一年，違反《基本法》。



特首林鄭月娥昨在社交網站上載與前立法會主席范徐麗泰對談的片段，范太支持政府押後立法會選舉，形容是別無他法，又勸林鄭月娥對批評不要太上心。



