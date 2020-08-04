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滙豐否認針對民主運動客戶審查

2020-08-04 列印
　　滙豐控股昨日公佈中期業績，上半年列帳基準稅前盈利四十三點一八億美元，按年跌百分之六十五。五大地區中，歐洲虧損擴大至二十五億美元。滙控在業績報告中提到香港已經成為中美緊張關係另一源頭，集團有機會承受所衍生的後果。

　　滙控行政總裁祈耀年在傳媒電話會議，強調作為一間國際銀行，一直且會繼續遵循及尊重不同國家的法律。被問及滙控是否針對與本港社會運動相關客戶進行審查，他否認擴大針對香港民主運動相關客戶的審查，強調只是一般程序。

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