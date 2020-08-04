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「四點鐘江Sir」 將調任輔警總部

2020-08-04 列印
「四點鐘江Sir」 將調任輔警總部
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　　反修例風波期間幾乎每日「四點鐘記者會」均亮相熒光幕講述警方應對示威者行動，人稱江Sir的高級警司江永祥（圖）將調任。江Sir在反修例風波中共參與五十五場記者會，下周一起將調至九龍灣香港輔助警察隊總部的輔警支援課上班，其職位則由原駐守鐵路警區指揮官梁仲文接任。梁Sir昨日已正式履新。他以一級榮譽學士學位畢業於香港大學修讀工商管理，二○○一年投考督察加入警隊。

　　另外，同樣會調職的警察公共關係科警司高振邦（高Sir），則會到機動部隊受訓後再調往西九龍總區機動部隊駐守。

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