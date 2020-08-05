﻿紅磡土瓜灣街市爆疫 小動物疑是播毒媒

新冠肺炎襲港七個多月，近日兩個街市爆疫，令人擔心出現類似武漢華南海鮮市場的疫情。紅磡及土瓜灣兩個街市分別有十人及兩人染疫，大部份是魚檔魚販。專家到兩個街市調查，疑有確診者帶病毒入內，病毒殘留在水或冰上，經蟑螂、老鼠或貓等傳播，又不排除魚販一起吃飯時交叉感染。



本港昨天錄得八十宗確診個案，五宗為輸入，另七十五宗是本地感染，其中三十二宗源頭不明。經食環署檢測發現，紅磡街市新增兩名魚販染疫，令該街市累計有十人中招，涉五名魚販、四個魚檔。土瓜灣街市亦多一名魚販染疫，累計兩名魚販確診。



街市環境濕凍 病毒存活更久



港大微生物學系講座教授袁國勇受政府委託，昨天到兩個街市調查。他巡視後指，社區爆發嚴重，最有可能是染疫檔販將病毒帶入街市，病毒留在水或冰上，由於病毒可以在濕凍環境長時間存活，以星期計，再經蟑螂、老鼠、貓等傳開。他亦懷疑，紅磡街市檔販平日下午一至四點休息，常到樓上食肆休息食飯，其間除下口罩時出現交叉感染。他也不排除，紅磡街市最早中招的四個清潔工，在接觸過的垃圾上遺下唾液，又或有老鼠接觸過廁所的糞便後播毒。



袁國勇又認為，魚是冷血動物，不可能帶有病毒，呼籲市民不用擔心，但建議要煮熟肉類才好進食。他採集了魚檔中的板、冰塊、磅、污水渠等環境樣本化驗，亦要求當局捉拿紅磡街市內至少五隻貓及老鼠，以檢驗牠們是否帶有病毒。



魚類不帶毒 煮熟食安全



其他個案方面，怡安閣直銷公司「Star Global」再多兩宗確診及三宗初步確診，另有一人曾於上月二十四日與十多名「Star Global」職員到長洲遊玩後確診。而「李鄭屋順寧道敬福護老院」亦再多一人染疫。



就有灣仔派遞局郵差確診，香港郵政指灣仔派遞局及相連的灣仔郵政局將會關閉至本月十五日，現時共十名員工被列作密切接觸者。該區部份派遞服務或有所延誤，市民可到軒尼詩道郵政局、告士打道郵政局或摩理臣山郵政局等使用郵政服務。



廣華疑現院內感染個案



此外，醫管局總行政經理劉家獻公佈，廣華醫院一名八十一歲男子於上月二十二日入住監察病房，當時病毒檢測呈陰性，被轉到普通內科病房，二十九日出院。該病人前天因發燒再到急症室求診，目前初步確診，局方發現相關監察病房同病格亦有一名病人早前確診。劉引述涉事病房的護士指，該病房的首名確診者當時曾拉下或除下口罩。當局正調查是否出院內感染，同病格有七名病人須隔離，當中一人已出院，另有一人因自身疾病離世。



另外，本港昨日再多四名患者不治，年齡由八十二至八十五歲，累計四十二人病逝。