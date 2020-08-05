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國際團隊將赴中國調查 譚德塞籲全球聯手抗疫

2020-08-05 列印
■美國佐治亞州等州份堅持復課。
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　　世衛組織總幹事譚德塞表示，部份疫苗目前處於臨牀試驗的最後階段，現時沒「靈丹妙藥」，也可能永遠沒有，全球應聯手抗疫。世衛在中國調查病毒源頭的首階段工作已完成，更大型的國際團隊之後將赴中國調查，包括在武漢開展流行病學研究。

  全球新冠肺炎累計一千八百三十多萬宗確診，近七十萬人死亡。疫情最嚴重的美國昨日新增超過四萬宗確診，但包括佐治亞州等州份仍堅持復課，引來當地教師不滿。總統特朗普認為持續 「封城」並非可行做法，有國家的疫情在「封城」後反彈。

  日本東京昨日新增三百零九宗病例，連續八日單日新增逾二百宗確診，當局指如疫情再惡化，有可能再次宣佈緊急狀態。另外，日本首次有寵物犬對測試呈陽性反應。

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