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明年文憑試研延後縮短時間

2020-08-05 列印
　　教育局局長楊潤雄昨日指出，中六、中一、小六及小一在分階段復課時，有機會優先，各階段復課的相隔時間可縮短，復課會先考慮進行半日制。當局或向考評局提出研究明年文憑試能否延後及縮短考試時間，以及減少必修題等。考評局指會與學界商討，審視明年文憑試與校本評核的安排。

　　獅子會中學校長、津貼中學議會當然執委林日豐認為，考慮中一、中六學生優先復課恰當，但他最擔憂中六生的進度，尤其科學學科需要老師的支援。至於調整校本評核及文憑試必修題，他冀盡快與教育局及考評局討論細節。

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