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研究指新冠病毒感染神經細胞

2020-08-05 列印
　　新冠病毒患者通常出現頭痛、失眠、失語或癲癇發作等神經性症狀。為了探索新冠毒影響中樞神經系統的過程，港大醫學院和中國科學院深圳先進技術研究院，利用誘導性多能幹細胞衍生的人類神經組細胞，首次發現新冠病毒能有效感染神經組細胞及進行複製，但沙士的冠狀病毒則無法感染。

        研究在感染新冠病毒的神經細胞球和腦類器官中，檢測到大量的新冠病毒核衣殼蛋白表達和感染性病毒顆粒，顯示新冠病毒可以有效感染人腦。研究將有助了解新冠病毒對神經系統併發症的發病機制。

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