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美股中段升84點

2020-08-05 列印
　　投資者觀望美國的抗疫紓困政策可否順利推出，股市窄幅上落，杜指中段報二六七四九點，升八十四點；納指則報一○八七四點，跌二十八點。滙控預託證券價格見三十三點九五港元，升零點三港元；騰訊則見五百四十六點六一港元，跌三點三九港元。
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