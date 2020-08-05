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滙控上半年裁4000人 擬增聘中國市場員工

2020-08-05 列印
　　滙豐控股在六月宣佈重啟涉及三萬五千人的裁員計劃，集團行政總裁祈耀年日前表示，上半年已裁四千員工，並關閉八十間美國分行，美國業務規模縮減約六成，但拒絕透露各地區員工變動情況，以及今年的裁員目標。同時，滙控計劃大幅增加在中國市場的員工，預料四年內，聘請二千至三千名財富策劃人員，首一百個員工已在廣州及上海受聘用。

  祈耀年表示，將增加財富管理業務，尤其是在亞洲市場，以分散集團的收入來源，特別是抵銷收息業務的影響，強調中國市場的財富增加，是業務機會。

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