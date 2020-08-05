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霍啟剛約見徐英偉　倡推抗疫基金3.0

2020-08-05 列印
　　全國政協委員、港協暨奧委會副會長霍啟剛昨約見民政事務局局長徐英偉，提出整合首兩輪抗疫基金餘額，及加碼設立抗疫基金3.0等建議。霍啟剛向徐英偉反映他早前進行的問卷調查結果，要求抗疫基金3.0申請條件宜鬆不宜緊，應放寬藝文界支援計劃的申請條件，以及教練補助金計劃的申請資格，並建議放寬健身中心資助計劃的審批條件，並涵蓋更多運動訓練中心如劍擊、攀石等。

　　他又指受疫情影響取消的演出，政府豁免或資助由劇團承擔的退票手續費，以及開發本地健康碼，減低日後文體場地重開的感染風險。

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