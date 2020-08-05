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歐盟籲港府檢討押後選舉決定

2020-08-05 列印
　　歐盟外交和安全政策高級代表博雷利發表聲明，稱歐盟正密切關注香港政治局勢，認為香港押後立法會選舉，質疑能否有效行使《基本法》保障的民主權利和自由，呼籲港府重新考慮有關決定。中國駐歐盟使團發言人回應指，香港立法會選舉是中國的地方選舉，純屬香港內部事務，任何外國政府、組織及個人都無權亦無理由干預。發言人又指港府推遲選舉合情合理合法。

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