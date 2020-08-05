防「太空人」 BNO持有人及近親須同入境

英國政府早前因應《港區國安法》實施，明年一月開始，持英國國民（海外）護照（BNO）的港人和近親，可申請特別簽證，在英國居留最長五年後申請定居一年，可申請入籍。英國內政部公佈，簽證生效前，BNO持有人及其近親需以家庭為單位同時入境。



不少持BNO的家長期望能以八九十年代常見的「太空人」方式移民英國，先安頓子女在當地求學以獲得居留權，父母則留在香港工作，或兩夫婦其中一個人在英國，一個人在香港繼續工作。但根據英國居留的申請條件，若近親沒有BNO資格，持BNO的父母須聯同子女及其近親申請簽證，才能一同獲得居英權，故相信「太空人」移民模式未能應用。



