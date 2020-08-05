男子大圍站交收勞力士 遭扮買家賊斬到成身血

港鐵大圍站昨傍晚五時許發生搶劫案。四十八歲姓吳中年工程師男子疑遭賊人扮買家，應約到大圍站近D出口大堂交收一隻值逾二十七萬元勞力士期間，被兩名穿黑衣賊人持刀襲擊行劫受傷（圖），報警後獲送院治療。



有市民拍下賊人行劫逃走，並將短片上載互聯網。短片所見，兩賊傷人後，其中一賊拿着放有一隻價值逾二十七萬元的名錶的袋，與同黨跑出港鐵站向天橋逃去。案發時，港鐵站內有不少市民，他們見狀受驚爭相走避。



警方表示，事主把手錶放上交易網站買賣，案發時正應約到大圍站交收物品，其間遭兩名賊人持刀行劫受傷，並搶去手錶。



案件由沙田警區重案組接手調查，警方呼籲任何人如目擊事發經過或有任何與案有關的消息，盡快與警方聯絡。