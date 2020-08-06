曾與32人住宿舍 部份已返新工 印傭確診掀恐慌 毒鏈或侵僱主家

第三波疫情處於橫行狀態，昨天錄得八十五宗確診，連續三日出現雙位數。一名待業的印傭確診，她曾經入住兩間外傭宿舍，涉另外三十二名外傭，部份人已到新僱主家中打工，令人憂慮多個家庭或受感染。另外，有線電視新聞部一名攝影師確診，正等侯入院，一名記者列緊密接觸者須接受隔離。



八十五宗新增確診中，八十二宗為本地感染，另有七十多宗初步確診，再多兩名年長男患者不治，累計四十三病逝。最新的疫情風險涉及一名待聘印傭，她上周六發病，前日確診。她離開舊僱主找新工，上月二十二至二十三日入住駱克道「健樂護理有限公司」的宿舍，與二十八名外傭同住；七天後，她再入住銅鑼灣「傭譽僱傭中心」的宿舍，與四人同住。



增85新症 多兩人病逝



衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，已聯絡染疫印傭的舊僱主，並安排病毒檢測。她指，曾與病者同居於駱克道宿舍的外傭，陸續往不同僱主家居上班，局方要求僱傭公司提交有關僱主的名單，以便追蹤並安排病毒檢測。她又指，外傭宿舍不算寬敞，加上有共用設施，或出現新疫情爆發。



此外，醫管局總行政經理劉家獻稱，東區醫院一名六十九歲男子留院普通病房五日後，昨天初步確診。他上周四氣促求診，獲安排入住監察病房，當時檢測呈陰性，翌日轉往老人科病房後情況轉差，再檢測後呈陽性，同住的另外九人須隔離檢疫。局方發現與他同住監察病房的另一名七十九歲男患者確診，正調查兩宗病例是否有關連。



伊利沙伯醫院放射科前日和昨日各有一名支援部員工初步確診，他們不須照顧確診病人。涉事員工最後上班日為八月三日，六名同事被界定為密切接觸者須檢疫。



另外，旺角怡安閣直銷公司「Star Global」群組再多六人中招，經了解後，部份患者七月三十一日到旺角帝京酒店參與培訓，當局正追蹤其他培訓參與者。李鄭屋順寧道「敬福護理院」增加五宗確診，包括四名院友及一名護理員。早前有確診的黃竹坑東華三院「賽馬會朗逸居」，再多一名院友初步確診，他被驗出有抗體，疑較早前受感染。



醫管局指出，已轉用新出院準則，病人如無病徵，出院前驗出有抗體，科學上等於康復，傳播他人機會極低，可以出院。局方強調必定會為病人驗得「清清楚楚」，公眾可以放心。



