黎巴嫩巨爆逾百死5000傷 陸地炸凹如經歷原爆

黎巴嫩首都貝魯特港口一個存放二千七百五十噸硝酸銨及煙花的倉庫，疑工人在燒焊維修起火，先觸發一次爆炸和大火，火舌蔓延，產生第二次轟然巨爆，升起超大蘑菇雲，強烈的衝擊波把周邊樓宇夷為平地，地下大凹陷，多人炸飛倒地。不少血流披面傷者等候救援，場面有如人間煉獄。當地電視台報道，事件中最少一百三十五人死亡，約五千人受傷。貝魯特省長形容大爆炸摧毀半個貝魯特，堪比廣島、長崎的原爆巨災。



這次貝魯特巨災，肇因是港口一個倉庫，內裏擺放煙花外，亦存放一批重達二千七百五十噸的硝酸銨。



據悉，該批危險品是於六年前從一艘貨船上充公得來。總統奧恩指倉庫未有做足安全措施，形容不能接受，會追究責任。當局把周三定為全國哀悼日，並宣佈進入為期兩星期的緊急狀態。



倉庫儲2750噸化學品



大爆炸在當地時間周二傍晚約六時發生，威力相當於一次三點五級地震，遠至二百四十公里外的地中海東部國家塞浦路斯亦感受到震動。有報道指，有工人在倉庫燒焊維修，火舌引起倉庫內煙花的先起火，火勢蔓延，觸發大爆炸，強大的衝擊波把附近多幢建築推倒，有市民被困建築物內，街上大批傷者倒臥血泊中。



十多公里的總統府建築亦受損，貝魯特醫院擠滿傷者。有外媒稱，黎巴嫩總理迪亞卜的妻子及女兒亦在爆炸中受輕傷。較早前，黎巴嫩紅十字會說，爆炸造成至少一百人死亡，逾四千人受傷，當局動員搜索埋在扭曲建築物中或在瓦礫下的死傷者，不排除死亡人數上升。



威力如3.5級地震



美國駐貝魯特大使館指，有報告指爆炸釋出毒氣，呼籲民眾留在室內。德國報稱有駐黎大使館職員受傷。澳洲指一名公民死亡，當地大使館亦受損。菲律賓外交部表示，兩名菲律賓人在大爆炸中死亡，另十一人失蹤。



黎巴嫩多年來飽受戰火困擾，經濟及政局動盪，近期更受新冠肺炎疫情打擊，累計五千人確診，六十五人死亡，今次發生大爆炸，令黎巴嫩遭受沉重打擊，雪上加霜。美國、英國、法國、伊朗等多國均表示準備向黎巴嫩提供協助。



硝酸銨外觀是白色結晶固體，在水中溶解度大，用途廣泛，除了主要用於農業作為高氮肥料，亦為爆炸品原材料之用，爆炸時會釋出有毒氣體。



逾半貝魯特被毀



貝魯特面積相等於香港五十五分之一，在大爆炸中一半被摧毀。一名二十多歲的女子在災場尋找在港口工作弟弟的下落，她向在場的安全部隊哀求：「他的名字叫賈德，眼睛是綠色的。」但無論她如何哭喊，安全部隊都不讓她進入災區。另一名女子急着尋找在港口工作的兄弟，因體力不支幾乎昏倒。



居於爆炸現場數公里外的一名居民馬斯里接受傳媒訪問稱：「我以為是地震，公寓左右晃動，突然間感覺到一股爆炸威力，門窗都爆開來，玻璃粉碎，許多房屋都受損、毀壞。」災區不斷傳來救護車鳴笛聲響，車輛不停搬運遺體離去。