黎巴嫩巨爆逾百死5000傷 陸地炸凹如經歷原爆

這次貝魯特巨災，肇因是港口一個倉庫，內裏擺放煙花外，亦存放一批重達二千七百五十噸的硝酸銨。
據悉，該批危險品是於六年前從一艘貨船上充公得來。總統奧恩指倉庫未有做足安全措施，形容不能接受，會追究責任。當局把周三定為全國哀悼日，並宣佈進入為期兩星期的緊急狀態。
倉庫儲2750噸化學品
大爆炸在當地時間周二傍晚約六時發生，威力相當於一次三點五級地震，遠至二百四十公里外的地中海東部國家塞浦路斯亦感受到震動。有報道指，有工人在倉庫燒焊維修，火舌引起倉庫內煙花的先起火，火勢蔓延，觸發大爆炸，強大的衝擊波把附近多幢建築推倒，有市民被困建築物內，街上大批傷者倒臥血泊中。
十多公里的總統府建築亦受損，貝魯特醫院擠滿傷者。有外媒稱，黎巴嫩總理迪亞卜的妻子及女兒亦在爆炸中受輕傷。較早前，黎巴嫩紅十字會說，爆炸造成至少一百人死亡，逾四千人受傷，當局動員搜索埋在扭曲建築物中或在瓦礫下的死傷者，不排除死亡人數上升。
威力如3.5級地震
美國駐貝魯特大使館指，有報告指爆炸釋出毒氣，呼籲民眾留在室內。德國報稱有駐黎大使館職員受傷。澳洲指一名公民死亡，當地大使館亦受損。菲律賓外交部表示，兩名菲律賓人在大爆炸中死亡，另十一人失蹤。
黎巴嫩多年來飽受戰火困擾，經濟及政局動盪，近期更受新冠肺炎疫情打擊，累計五千人確診，六十五人死亡，今次發生大爆炸，令黎巴嫩遭受沉重打擊，雪上加霜。美國、英國、法國、伊朗等多國均表示準備向黎巴嫩提供協助。
硝酸銨外觀是白色結晶固體，在水中溶解度大，用途廣泛，除了主要用於農業作為高氮肥料，亦為爆炸品原材料之用，爆炸時會釋出有毒氣體。
逾半貝魯特被毀
貝魯特面積相等於香港五十五分之一，在大爆炸中一半被摧毀。一名二十多歲的女子在災場尋找在港口工作弟弟的下落，她向在場的安全部隊哀求：「他的名字叫賈德，眼睛是綠色的。」但無論她如何哭喊，安全部隊都不讓她進入災區。另一名女子急着尋找在港口工作的兄弟，因體力不支幾乎昏倒。
居於爆炸現場數公里外的一名居民馬斯里接受傳媒訪問稱：「我以為是地震，公寓左右晃動，突然間感覺到一股爆炸威力，門窗都爆開來，玻璃粉碎，許多房屋都受損、毀壞。」災區不斷傳來救護車鳴笛聲響，車輛不停搬運遺體離去。