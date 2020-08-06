﻿紅磡土瓜灣街市關閉兩天﻿﻿何栢良指現金找續恐播毒﻿

紅磡街市及土瓜灣街市先後出現多宗病例，另青山醫院繳費處一名女文員初步確診，外界憂慮錢銀接觸或成為傳播病毒的危機。 紅磡街市及土瓜灣街市昨日起關閉兩天，等候街市環境樣本的化驗結果。在紅磡街市外貼出的告示指，由於確診個案增加，街市暫停營業以進行徹底清潔和消毒。青山醫院日前表示，收費櫃枱與公眾有膠板分隔，收費過程中職員並無與公眾有直接接觸，會徹底清潔消毒繳費處。



港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台節目表示，香港已有十一個街市出現感染群組，擔心街市成為「計時炸彈」，導致上百宗病例的超級爆發，呼籲長者不要到街市。他又指街市仍使用現金找續，有傳染病毒的風險，而商販擔心電子支付出現額外成本，建議政府作為八達通的大股東，應豁免商販的安裝費和月費，以鼓勵電子付款。



家庭醫生鄭志文接受本報訪問時指，找續後的硬幣，可使用肥皂或酒精清洗，或在肥皂水中浸泡一段時間；至於紙幣，則可噴灑酒精後拭抹乾淨，或者專門拿一個盒裝起，一個月後再用。







