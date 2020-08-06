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一狗一貓證實病毒測試呈陽性

2020-08-06 列印
　　再有動物發現新冠病毒，漁農自然護理署發言人昨表示，該署接收的一隻貓和一隻狗，其樣本對病毒測試呈陽性反應。該署指未有證據顯示寵物在人類感染冠狀病毒病中扮演傳播角色，故絕不應棄養寵物。

  有關個案分別涉及一隻居於荃灣的蘇格蘭短毛貓，以及一隻居於深水埗的約瑟爹利犬，由於其畜養人為確診個案的密切接觸者，貓隻及狗隻被送往漁護署接受檢疫。署方為其抽取的樣本對冠狀病毒測試呈陽性反應，但兩隻動物均沒有病徵。漁護署將繼續為牠們進行反覆測試。

        另外，馬鞍山新港城街市要求商户將店內貓隻遷離，否則採取行動，區議員黃兆健要求街市立即撤回禁令。

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