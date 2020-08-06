  • 2020年8月7日 星期五
  • 29º
  • 88%
熱門： 黃之鋒新冠肺炎曾志偉逸東酒店行蹤

日報新聞 > 港聞

內地專家談港疫情　強調加大檢測量

2020-08-06 列印
　　本港採取「張弛有度」的防疫抗疫方案，繼續受到內地病學專家質疑成效。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在深圳作主題講座，他提到香港疫情還在可接受範圍內，但也到了非常關鍵的時間節點，一旦疫情蔓延，或會擠兌醫療資源，造成死亡率明顯增高。他強調，香港當局要把檢測放在第一位，在最短時間內把檢測能力提升到最大，盡一切可能，最快、最精準地發現隱性病人，切斷傳播鏈。

　　張文宏承認，香港專家的防控水平在國際上領先，而內地在疫情中取得的最主要經驗和科學決策，就是擴大檢測量，並實施管控。他說︰「精準防控，擴大監測，然後有效追蹤，找到病人和密切接觸者後作出隔離。這個經驗我認為是（成功抗疫）很重要的，對其他城市也會產生示範效應。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd