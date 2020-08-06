父照顧病兒又失業 網上「跪求」工作

疫情下的打工仔悲歌，聞者心酸。患有先天性心臟病的三歲小鐵漢Kansas，上月病情惡化，幸好經治療後病況回復穩定，但正放無薪假的爸爸在網上發文，指自己突然遭美容公司解僱，他為了家人，只好在網絡「跪求」新的工作機會。



小鐵漢的鄭姓爸爸指，原本在美容公司工作，受到疫情打擊，公司要求員工放無薪假，但他周二回公司被解僱，直言「再正能量唔到」，希望可以借網上平台尋找一份新工，形容︰「為咗頭家，搲爛塊面都要」。他坦言先前有三個月儲備，但為兒子買起搏器，現時儲蓄只夠維持兩星期，他發文是希望找到工作。



小鐵漢的媽媽在社交平台感謝各界的關心，指爸爸被解僱一事，是上網才得知，她澄清爸爸並不是要求捐助。她亦分享小鐵漢被告知爸爸「俾人炒魷魚」的影片，小鐵漢「錫番爸爸」，場面溫馨。



