六大飲食商會函林鄭 促政府免租救業界

現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗學會、香港日本食品料理業協會及香港飲食業聯合總會，在報章刊登向林鄭月娥發出的公開信，指業界亦願意配合防疫，但食肆受多項措施影響，「大部份已無能力交租，故拯救瀕死的飲食業實在刻不容緩。」促請政府採取議員提出的免租方案，盡快立法及撥款。
自由黨立法會飲食界議員張宇人與批發及零售界議員邵家輝日前建議，政府為飲食及零售業界代繳兩個月租金，業主同時寬免兩個月租金，令業界可以免租四個月。
第三波疫情處於橫行狀態，昨天錄得八十五宗確診，連續三日出現雙位數。一名待業的印傭確診，她曾經入住兩間外傭宿舍，涉另外三十二名外傭，部份人已到新僱主家中打工，令人憂慮多個家庭或受感染。另外，有線電視新聞...
2020-08-06
同人漫畫作品《哆啦AV夢》近日在網上瘋傳，此作品是由中國插畫家「禾野男孩」以日本動畫《哆啦A夢》為題材所創作，但由於作品含十八禁及同志元素，「禾野男孩」的微博帳號遭舉報停權，其及後於Twitter發道...
2020-08-06
新冠肺炎導致世界航空業正面臨有史以來最大的經營危機，連行業巨頭維珍澳洲航空（Virgin Australia）周三亦宣佈，將關閉廉航子公司澳洲虎航（Tigerair Australia），裁員三千人，並準備在新資方領導下重組業務。而維珍大西洋航空（Virgin Atlantic）正在美申請破產保護。 由於顧客大減，維珍澳洲航空自四月起自願託管，以圖扭轉破產局勢。不過 維珍澳洲航空周三發聲明，將關閉旗下澳洲虎航，並裁員三千人，不過會保留六千名員工。
2020-08-06
據星島地產網報道，二手再錄用家減價承接個案，世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層D室，面積924方呎，望部份海景，原叫價1338萬，減至1328萬易手，呎價14372元...
2020-08-06
新冠肺炎疫情難平，市場避險情緒繼續高漲，美元續弱，美債孳息率下挫，刺激國際黃金價格升勢迅猛，已突破每盎司2000美元大關，且繼續向上創造歷史紀錄。倫敦金昨日一度高見2044.85美元，升1.28%；紐...
2020-08-06
狼隊於歐霸十六強首回合作客1:1逼和奧林比亞高斯，今晚次回合主場再戰，更盡享知己知彼之利。事關倒戈的翼鋒普丹斯明言會為主隊出謀獻策，而且本身在英超復賽後表現不俗，有力領軍取勝晉級，主勝無問題。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 普丹斯今年一月由奧林比亞高斯加盟狼隊，初期被領隊紐奴冷待，幸英超復賽後漸受重用，近四場貢獻一入球一助攻。此子今仗倒戈，直言會領軍針對舊東家的罩門：「他們實力不俗，但我也知道其弱點。」主隊英超排第七，來季參加歐戰的唯一方法就是問鼎歐霸錦標，這無疑是一大爭勝動力。 奧林比亞高斯殘陣 奧林比...
2020-08-06
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
慈善團體東華三院今年創院150周年，該院將於下月18日至28日，舉辦「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」，於網站展出近60組由演藝名人及藝術家精心設計或提供設計意念製作的滑板，每組滑板上的圖畫均獨一無二，並...
2020-08-06
一名在港待業的印傭確診新冠肺炎，引起社區爆疫驚恐。由於她曾與三十多名外傭同居於中介公司宿舍，而各外傭已找到新僱主，令人擔憂會否一人中招，經多人把病毒帶入多個家庭？當局強調正在追蹤各人的去向，準備為與她們接觸的人檢測。事件反映中介公司給予外傭暫居的安排，大有改善之處。正在聘請外傭的家庭也要打醒十二分精神，嚴防病毒入屋。 受疫情影響，菲印泰等國減少輸出勞動力，導致外傭求過於供，不少在港完約的外傭，不愁出路，但在找到新僱主前，她們多居於中介公司的宿舍，這些處所十分狹小，往往三、四十人同時間擠在一起，大大增加了交叉感染的風險。 外傭工會昨天呼籲中介公司提高宿舍的衞生...
2020-08-06
騎師田泰安昨晨復課，全朝策騎三駒出試，計為葉廄的「超得意」和「軍炮」，以及韋廄的「超能力」。課後見他與練馬師告東尼在停機坪旁密斟甚久，然後再前往烽火台，跟在場的練馬師苗禮德和希斯傾談，動態積極。 另一方面，即使在唞暑期間，馬會的防疫工作未有鬆懈，除了離港的郭能和賀銘年，所有現役騎師均須在每周一、三、五，接受核酸檢測，幸好至今未有任何確診病例。 馬場浮世繪
2020-08-06