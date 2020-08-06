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六大飲食商會函林鄭 促政府免租救業界

2020-08-06 列印
■張宇人(左)及邵家輝促政府為飲食及零售業界代繳兩個月租金。
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　　港府日前宣佈延長限聚令及食肆禁晚市堂食至下周二（十一日），飲食業六大商會向特首林鄭月娥發公開信，指業界面臨前所未見的危機，促政府採取免租方案，拯救飲食業。

  現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗學會、香港日本食品料理業協會及香港飲食業聯合總會，在報章刊登向林鄭月娥發出的公開信，指業界亦願意配合防疫，但食肆受多項措施影響，「大部份已無能力交租，故拯救瀕死的飲食業實在刻不容緩。」促請政府採取議員提出的免租方案，盡快立法及撥款。

        自由黨立法會飲食界議員張宇人與批發及零售界議員邵家輝日前建議，政府為飲食及零售業界代繳兩個月租金，業主同時寬免兩個月租金，令業界可以免租四個月。

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